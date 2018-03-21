Ahmet Rıfat Şungar, Vecihi Hürkuş’u canlandıracak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - OYUNCU Ahmet Rıfat Şungar, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’u canlandıracak.
Kanal D’nin sevilen dizilerinden Vatanım Sensin’in kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu. Şungar, dizide Vecihi Hürkuş karakterini canlandıracak.
Dizide, henüz 16 yaşında gönüllü olarak Balkan Harbi'ne katılan, pilot olarak ilk uçuşunu 20'sinde gerçekleştiren, Rusların elinde tutulduğu Nargin Adası'ndan yüzerek kurtulan ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu yapan İstiklal madalyalı Vecihi Hürkuş’un, Yakup’la gerçekleşecek didişmeli ancak eğlenceli dostluğu izlenecek.
Vatanım Sensin’in yeni bölümü, yarın saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
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