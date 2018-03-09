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Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’ya tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 22:56 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliyesine karar verildi.Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarından gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliyesine karar verildi.
Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarından gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Cezaevinin karşısında bulunan salonda gün boyu süren duruşmada, tanıklar dinlenildi.
Tanıkların dinlenilmesinin ardından görüşü sorulan duruşma tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Cumhuriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık’ın tahliyesine karar verdi. Sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mart’a erteledi.

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