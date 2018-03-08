HABER

Ahmet Ümit yeni romanının ilk imza gününde D&R'da okurlarıyla buluşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

TÜRK edebiyatının sevilen yazarlarından Ahmet Ümit, yeni kitabı Kırlangıç Çığlığı'nın ilk imza günü için 9 Mart Cuma günü saat 12:00'de D&R Trump AVM'de okuyucularıyla buluşacak.

Ahmet Ümit yeni romanının ilk imza gününde D&R'da okurlarıyla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK edebiyatının sevilen yazarlarından Ahmet Ümit, yeni kitabı Kırlangıç Çığlığı'nın ilk imza günü için 9 Mart Cuma günü saat 12:00'de D&R Trump AVM'de okuyucularıyla buluşacak.

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Ahmet Ümit, ilk baskısı 300 bin adet basılan yeni kitabını sevenleri için imzalayacak. Kırlangıç Çığlığı, polisiye bir roman olmasının yanı sıra, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen büyük bir roman olma özelliği taşıyor.

(FOTOĞRAF)

Ahmet Ümit yeni romanının ilk imza gününde D&R'da okurlarıyla buluşuyor

CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.