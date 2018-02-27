Ahmetli’de iki farklı şüpheli ölüm

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 2 kişi, farklı mahallede şüpheli şekilde ölü olarak bulundu.
Ahmetli 6 Eylül Mahallesi’nde ikamet eden Hatice K.’den (78) haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açan ekipler, yaptıkları incelemede, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer olayda ise, Seydiköy Mahallesi yakınlarında yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri Fehmi G. (81) isimli şahsın öldüğünü belirledi.
Olay yeri ekiplerinin çalışmaları sonrasından her iki şahsın da kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için cesetleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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