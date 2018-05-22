Ahşap restoran yandı

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ahşap binada hizmet veren restoranda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesine rağmen restoran, kullanılamaz hale geldi.
Suadiye Mahallesi'nde bulunan restoranda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede ahşap binayı sardı. Olay yerine İzmit ve Kartepe ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesine rağmen restoran, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirten restoran sahibi Muhammet Kolaylı, "İftardan önce restoranımızı açıyoruz. Binamız doğaya uygun olsun diye tamamen ahşap. Yangın çıkınca hemen alevler kapladı. İtfaiyeciler müdahale etti; ama tamamen yandı. İlk belirlemelere göre, elektrikten kaynaklandığı tahmin ediliyor" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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