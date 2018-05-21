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Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Konya'da geçen yıl eski eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olanak dinlenen Sevim Ü. (60), "Olaydan iki gün önce onlara ziyarete gitmiştim. Yasemin ile biraz sohbet ettik. Bu sırada oğlu eve geldi. Sohbet sırasında annesine, 'Anne; babam seni öldürecekmiş. Bir arkadaşından silah istemiş. Arkadaşı biz öksüz kalmayalım diye silah vermemiş. Ben 'Burası dağ başı mı?' dedim" ifadelerini kullandı.

Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

Olay, 17 Mayıs 2017'de merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Atlı, boşandığı Yasemin Yıldız'ın ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Zili çalan Atlı, önce kapıyı açan Yasemin Yıldız'ı, ardından da eski kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Evden çıkıp kızı S.A.'yı (8) okuldan aldıktan sonra da İzmir'e kaçan Erdal Atlı, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Atlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erdal Atlı'nın, 3 kişiyi öldürdüğü için 3'er kez 'ömür boyu hapis' cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

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"ANNE; BABAM SENİ ÖLDÜRECEKMİŞ"

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erdal Atlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sevim Ü., cinayetten iki gün önce Yasemin Yıldız'ı ziyaret gittiğini belirtti. Ziyaret sırasında Yıldız'ın oğlunun geldiğini ifade eden Sevim Ü., ''Olaydan iki gün önce onlara ziyarete gitmiştim. Yasemin ile biraz sohbet ettik. Bu sırada oğlu eve geldi. Sohbet sırasında annesine, 'Anne; babam seni öldürücekmiş. Bir arkadaşından silah istemiş. Arkadaşı, biz öksüz kalmayalım diye silah vermemiş' dedi. Ben 'Burası dağ başı mı, nasıl adam öldürücekmiş?' dedim. Fatma'nın isteği üzerine o gece orada kaldım ve ertesi gün evden ayrıldım. Olay günü Fatma beni kahvaltıya çağırdı. Ancak işlerim olduğu için gidemedim. Ancak hem boşanmadan önce hem de boşanmadan sonra Erdal'ın Yasemin'e karşı tehditlerine şahit oldum" diye konuştu.

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"ÖLÜM TEHDİTLİ MESAJI BANA GÖSTERDİ"

Mahkemede tanıklık yapan Yasemin Yıldız'ın arkadaşı Ayla A. (35) ise şunları söyledi:

"Yasemin benim arkadaşım olur. Ben bir avukatlık bürosunda çalışıyorum. Yasemin zaman zaman aile yaşantılarıyla ilgili bana bilgiler verip, benim görüşümü alırdı. Erdal ile aralarındaki sorunlar nedeniyle boşanma davası açmıştı. Daha sonra boşanmaktan vazgeçtiler. Beraber yaşamaya başladılar ancak sorunları devam etti. Yasemin bana Erdal'ın kendisini aldattığını ve elinde bir kaset olduğunu söyledi. Yeni bir boşanma davası açtı. Daha sonra boşanma davası sonuçlandı ve boşandılar. Yasemin, Erdal'ın sürekli olarak kendisini tehdit ettiğini söyledi. Yasemin diğer kadın aleyhine tazminat davası açtı. Yasemin bana Erdal'ın dayısından kendisine gelen mesajı gösterdi. Mesajda tazminat davasını geri çekmezse Erdal'ın kendisini öldüreceğinden söz ediyordu."

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Duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
Konya Selçuklu cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tipe bakarsanız yine mağlum ırk kürtle evlenenin ırkını satmış demektir ve her pisliğe hazır olması gerekir
@lanvin1 Adamın kürt olduğunuda nerden çıkardın.Kürtle evlenme git İngilizle evlen Fransızla evlen Almanla evlen Amerkalıyla evlen onlar senin en iyi dostların.Kimseyi Bulamadın Bak Türkiyede Antalya sahiline karşı nargile içen Yağız Suriye delikanlıları var onlara kız ver kız al...Nasıl İyimi Irkçı arkadaşım...
33 Oy Marmara’ya binip , 3. Köprüden geçip , Hızlı trenle gidip , Uçakla gezip , Özel hastane’de devlet parasıyla tedavi olup , 4.000 TL’lik akıllı telefonu eline alıp , ‘’ Hükumet ne yaptı ki ‘’ diye yazan ya kördür ya nankör ..
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