Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

Olay, 17 Mayıs 2017'de merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Atlı, boşandığı Yasemin Yıldız'ın ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Zili çalan Atlı, önce kapıyı açan Yasemin Yıldız'ı, ardından da eski kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Evden çıkıp kızı S.A.'yı (8) okuldan aldıktan sonra da İzmir'e kaçan Erdal Atlı, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Atlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erdal Atlı'nın, 3 kişiyi öldürdüğü için 3'er kez 'ömür boyu hapis' cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

"ANNE; BABAM SENİ ÖLDÜRECEKMİŞ"



Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erdal Atlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sevim Ü., cinayetten iki gün önce Yasemin Yıldız'ı ziyaret gittiğini belirtti. Ziyaret sırasında Yıldız'ın oğlunun geldiğini ifade eden Sevim Ü., ''Olaydan iki gün önce onlara ziyarete gitmiştim. Yasemin ile biraz sohbet ettik. Bu sırada oğlu eve geldi. Sohbet sırasında annesine, 'Anne; babam seni öldürücekmiş. Bir arkadaşından silah istemiş. Arkadaşı, biz öksüz kalmayalım diye silah vermemiş' dedi. Ben 'Burası dağ başı mı, nasıl adam öldürücekmiş?' dedim. Fatma'nın isteği üzerine o gece orada kaldım ve ertesi gün evden ayrıldım. Olay günü Fatma beni kahvaltıya çağırdı. Ancak işlerim olduğu için gidemedim. Ancak hem boşanmadan önce hem de boşanmadan sonra Erdal'ın Yasemin'e karşı tehditlerine şahit oldum" diye konuştu.