Aile kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

İzmir’in Balçova ilçesinde geçtiğimiz gün aralarından husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup geçtiğimiz pazartesi günü İzmir Balçova Bahçelerarası mevkiinde karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada silahlar ve bıçaklar çekildi. Kavgada Düzgün K. (29), Alper K. (38), Cemal K. (37) ve Remzi K. (27) çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan dört kişiden Alper K. hayatını kaybetti.
Alper K.’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan diğer yaralılardan Cemal K.’nin de dün gece saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer iki yaralının tedavilerine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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