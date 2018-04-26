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Aile kovaladı polis yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 09:11 | Son Güncelleme

Adana’da bir evin bahçesinden bisiklet çalan zanlı ailece kovalandı ancak polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir evin bahçesinden bisiklet çalan zanlı ailece kovalandı ancak polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece sokakta dolaşan Fırat T. müstakil evin bahçe kapısından girip içerideki bisikleti alarak uzaklaştı. Çıkan sesleri duyan ev sahipleri ise hırsızın peşinden koştu. Hırsızı bulamayan aile daha sonra evin önüne tekrar gelip hırsızın kaçtığı yönü tespit edip tekrar o tarafa panik halde hırsızı aradı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Aile hırsızı yakalayamayınca polise başvurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Fırat T. sorgusunda bisikleti tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi.
Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Fırat T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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