Aile sağlığı merkezinde yangın

Elazığ’ın Keban ilçesinde aile sağlığı merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Keban Aile Sağlı Merkezinin kazan dairesinde elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın, alevlerin kazan dairesinde bulunan odun ve kömürlere sıçramasıyla büyüdü. Merkezde bulunan Acil Komuta Merkezine bağlı sağlık ekibi dumanları fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Keban ve Elazığ Belediyesinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
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