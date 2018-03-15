HABER

'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

VİZYONA giren 'Ailecek Şaşkınız' adlı filmin başrol oyuncuları, Mersin'de hayranlarıyla bir araya geldi.  Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Sanatçılar Meydanı'na kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir, esprileri ile sevenlerini kahkahaya boğdu.

'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- VİZYONA giren 'Ailecek Şaşkınız' adlı filmin başrol oyuncuları, Mersin'de hayranlarıyla bir araya geldi.
Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Sanatçılar Meydanı'na kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir, esprileri ile sevenlerini kahkahaya boğdu. Oyuncuları görmek isteyen hayranları, alışveriş merkezinin merdivenleri ve teras katlarını doldurdu. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirmek isteyen gençler, ikiliyi alkış yağmuruna tuttu. Sinema katında basınla buluşan oyuncu Ahmet Kural, "Filme çok güzel bir ilgi var. Bu film için bu kadar beklemiyorduk. Çünkü yeni bir şey denedik ve beğenilip beğenilmeyeceğini bilmiyorduk. Şu anda Selçuk Aydemir tarafından yeni dizi yazılıyor. İkinci bölüm bitmek üzere, ama biz de okumadık. Eylül gibi yayında olmayı planlıyoruz. Yine bir komedi dizisi olacak. Dram çeksek kimse bizi ciddiye alıp ağlamaz. Albüm soruları geliyor, ama en fazla film müziği yaparız" dedi.
​Murat Cemcir ise ''Çukurova bizi çok seviyor. Geçen sene Ayhan Taş var diye ilgi gösterdiler sandık ama bizi de çok seviyorlar. Bugün çok güzel bir ilgi var. 'Dram dizisi olacak mı?' diyorlar, ama hayatımız dram zaten. 'Ne kadar güldürürsek o kadar kardır' diye düşünüyoruz. Komediyi seviyoruz. Film, umduğumuzdan iyi gidiyor. 'Yeni bir şey deneyelim, seyirci teveccüh gösterir' diyorduk. Bayağı teveccüh gösterdiler, mutlu ettiler bizi'' diye konuştu.
Oyuncular, daha sonra hayranları ile birlikte filmi izledi.

FOTOĞRAFLI

'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebiAP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İlginizi Çekebilir

13 yaşındaki kızın itirafı ölüme götürmüştü! Dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıktı!

13 yaşındaki kızın itirafı ölüme götürmüştü! Dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıktı!

Ortaokulda hademe skandalı: 'Çay ocağında sıkıştırıp...'

Ortaokulda hademe skandalı: 'Çay ocağında sıkıştırıp...'

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun’da düğünde silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da düğünde silahla yaralamaya 2 gözaltı

Yeniden yargılanan muhtar cinayeti sanığına 15 yıl hapis

Yeniden yargılanan muhtar cinayeti sanığına 15 yıl hapis

Mersin’de sahte içki operasyonu

Mersin’de sahte içki operasyonu

Kablo hırsızları tutuklandı

Kablo hırsızları tutuklandı

Samsun’da kablo hırsızları tutuklandı

Samsun’da kablo hırsızları tutuklandı

Konya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Konya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.