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'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 12:42 | Son Güncelleme

VİZYONA giren 'Ailecek Şaşkınız' adlı filmin başrol oyuncuları, Mersin'de hayranlarıyla bir araya geldi.  Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Sanatçılar Meydanı'na kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir, esprileri ile sevenlerini kahkahaya boğdu.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- VİZYONA giren 'Ailecek Şaşkınız' adlı filmin başrol oyuncuları, Mersin'de hayranlarıyla bir araya geldi.

Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Sanatçılar Meydanı'na kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir, esprileri ile sevenlerini kahkahaya boğdu. Oyuncuları görmek isteyen hayranları, alışveriş merkezinin merdivenleri ve teras katlarını doldurdu. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirmek isteyen gençler, ikiliyi alkış yağmuruna tuttu. Sinema katında basınla buluşan oyuncu Ahmet Kural, "Filme çok güzel bir ilgi var. Bu film için bu kadar beklemiyorduk. Çünkü yeni bir şey denedik ve beğenilip beğenilmeyeceğini bilmiyorduk. Şu anda Selçuk Aydemir tarafından yeni dizi yazılıyor. İkinci bölüm bitmek üzere, ama biz de okumadık. Eylül gibi yayında olmayı planlıyoruz. Yine bir komedi dizisi olacak. Dram çeksek kimse bizi ciddiye alıp ağlamaz. Albüm soruları geliyor, ama en fazla film müziği yaparız" dedi.

​Murat Cemcir ise ''Çukurova bizi çok seviyor. Geçen sene Ayhan Taş var diye ilgi gösterdiler sandık ama bizi de çok seviyorlar. Bugün çok güzel bir ilgi var. 'Dram dizisi olacak mı?' diyorlar, ama hayatımız dram zaten. 'Ne kadar güldürürsek o kadar kardır' diye düşünüyoruz. Komediyi seviyoruz. Film, umduğumuzdan iyi gidiyor. 'Yeni bir şey deneyelim, seyirci teveccüh gösterir' diyorduk. Bayağı teveccüh gösterdiler, mutlu ettiler bizi'' diye konuştu.

Oyuncular, daha sonra hayranları ile birlikte filmi izledi.

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