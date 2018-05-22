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Aileden kalan tarım aracını paylaşamayınca kardeşini öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

BOLU'da, kardeşi İsmail Özer'i (55) öldürdüğü iddia edilen Celal Özer'in (62) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Aileden kalan tarım aracını paylaşamayınca kardeşini öldürmüş

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kardeşi İsmail Özer'i (55) öldürdüğü iddia edilen Celal Özer'in (62) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Celal Özer ailesinden kalan tarım aracı nedeniyle kardeşiyle defalarca kavga ettiklerini belirterek, "Olayların buralara kadar geleceğini bilseydim yıllar önce tarım aracını kardeşime bağışlardım" dedi.
Olay, geçen yıl Kasım ayında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Özer'in otomobilinin yanına bir başka otomobille yaklaşan Celal Özer, otomobilinin camından peş peşe ateş açtı. Bu sırada kurşunlardan kaçmak için gaza basan İsmail Özer'in yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ıspanak tarlasına girdi. Karın bölgesine bir kurşun isabet eden İsmail Özer, olay yerinde öldü. Yakalanan Celal Özer ise tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlanan Celal Özer'in yargılanmasına başlandı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Celal Özer, anne ve babasının ölümünden sonra kardeşiyle aralarında bir tarım aracının paylaşımı nedeniyle uzun süredir husumet olduğunu ifade ederek, "Bende bulunan tarım aracı yüzünden defalarca kavga ettik. Ben olayların buralara kadar geleceğini bilseydim, yıllar önce tarım aracını kardeşime bağışlardım. Olaydan bir gün önce, hastaneden çıkmıştım ve evime gittiğimde otomobilimin evimin önünde olmadığını gördüm. Arabamı ararken kardeşim İsmail 'Yemeyenin malını yerler' diyerek bana yumruk attı. Bu nedenle aramızdaki husumet daha da büyüdü" dedi.
ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM SİLAHIMDA KALAN 2 MERMİYİ DE SIKARDIM
Olay gününü de anlatan Celal Özer, "Otomobilde kardeşim İsmail'i görmemiştim. H.A. isimli ortak tanıdığımızın aracını gördüm. Kendi otomobilimle onu takip ettim. İkimiz de yol üzerinde durduk. H.A.'nın yanında kardeşim İsmail’i görünce beni tekrar döveceğini düşünerek onu korkutmak için yanımda bulunan silahla otomobilin kapısına 2 el ateş ettim. Ateş ettikten sonra onların bulunduğu otomobil tarlaya girince, ben de olay yerinden ayrıldım. Eğer öldürmek isteseydim aracımdan inip silahımda kalan 2 mermiyi de sıkardım" diye konuştu.
Mahkemede tanık olarak dinlenen H.A. ise öldürülen İsmail Özer ile alkol aldıkları sırada Celal Özer'i gördüklerini ve uzaklaşmak istediklerini, ancak Celal Özer'in kendilerini takip ettiğini söyledi. H.A., "Otomobili İsmail kullanıyordu. Celal'in takip ettiğini görünce yol kenarında durdu. Celal de yanımızda durdu ve hiçbir şey söylemeden silahını çıkarıp ateş etti. İsmail, 'Vuruldum' diye bağırarak bir anda gaza bastı. Ben de kaza yapmamak için direksiyonu tarlaya doğru kırdım ve sonra 112 Acili aradım" diye ifade verdi.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

FOTOĞRAFLI

Aileden kalan tarım aracını paylaşamayınca kardeşini öldürmüş

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