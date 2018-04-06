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Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırı sonrası cenazeler otopsinin ardından ailelere teslim edilerek tören alanına götürüldü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırı sonrası cenazeler otopsinin ardından ailelere teslim edilerek tören alanına götürüldü. Cenaze teslimi sırasında Mikail Yalçın ve Serdar Çaylak’ın aileleri feryatlar içerisinde tabutları sırtladı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) Volkan B. adlı araştırma görevlisinin aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürmesinin ardından cenazeler otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi morguna götürüldü. Dün devam eden otopsinin ardından bu sabah cenazeler ailelerine teslim edildi.
Cenaze teslimi sırasında aileler, morg kapısının önünde sinir krizleri geçirdi.
Hayatını kaybeden akademisyen Serdar Çaylak’ın tabutunun morg kapısından çıkarıldığı esnada aile yakınları, “Eskişehir sana hakkım haram olsun bir yavrumuza sahip çıkamadın. Hakkım haram olsun sana” şeklinde acılarını dile getirdi.
Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak’ın cenazeleri ESOGÜ Rektörlüğü önünde düzenlenecek tören için üniversiteye götürüldü.

Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı

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Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı

Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı
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Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı

Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı
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Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı

Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı
4 / 6

Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı

Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı
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Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı

Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı
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Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı

Aileler feryatlar içinde cenazeleri morgdan aldı
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