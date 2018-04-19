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Ailesi tarafından yakıldığı öne sürülen iş insanı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, eşi ve oğulları tarafından iğneyle bayılttıktan sonra ormanlık alanda cipinin içinde ateşe verilerek öldürüldüğü öne sürülen iş insanı Murat Cahit Ö.'nün (55) cenaze, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, eşi ve oğulları tarafından iğneyle bayılttıktan sonra ormanlık alanda cipinin içinde ateşe verilerek öldürüldüğü öne sürülen iş insanı Murat Cahit Ö.'nün (55) cenaze, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
Torbalı'ya bağlı kırsal Ahmeti ve Zeytinköy mahalleri arasında kalan ormanlık alanda, geçen pazar günü, yanmış cipi görenler, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 35 TTG 35 plakalı cipte yanmış erkek cesedi bulundu. Plakasından yola çıkan ekipler, aracın, Torbalılı tuğla fabrikası sahibi iş insanı Murat Cahit Ö.'ye ait olduğu belirlendi. Olay sonrası Murat Cahit Ö.'nün oğullarının arkadaşı Coşkun G., savcılığa gitti. Coşgun G., ailesinin Murat Cahit Ö.'yü öldürdüğünü arkadaşları olan oğulları Batuhan Ö. ve Hadi Ö.'nün cesetten kurtulmak için kendisinden yardım istediklerini söyledi. Coşkun G.'nin, ifadesinde, "Olay günü Hadi Ö. ve Batuhan Ö. beni arayıp yardım istedi. Eve gittiğimde Murat Cahit Ö., halının üzerinde yatıyordu. Uyutup iğneyle bayıltmışlar. Daha sonra halının içinde cipe koydular. Cipi oğulları kullandı. Birlikte ormanlık alana gittik. Orada cipi ateşe verip yaktılar" dediği öğrenildi. Coşkun G.'nin ifadesinin ardından iş insanı Murat Cahit Ö.'nün eşi Öznur Ö. ve oğulları Batuhan Ö. ile Hadi Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. İtirafçı Coşkun G. de ifadesinin ardından gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptığı araştırma, MOBESE kayıtlarından Murat Cahit Ö.'nün cipinin, başka araçla birlikte evin önünden hareket ettiği tespit edildi. Jandarmada susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen Öznur Ö., oğulları Batuhan Ö. ve Hadi Ö. ile ihbarda bulunan Coşkun G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
DNA TESTİ YAPILDI
Olaydan sonra cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testi sonuçlandı. Cesedin Murat Cahit Ö.’ye ait olduğu kesinleşti. Bunun üzerine cenazesi yakınlarına teslim edildi. İş insanı Murat Cahit Ö. için Torbalı'daki Ertuğrul Mahallesi Camisi’nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Murat Cahit Ö.'nün yakınları, Torbalı Belediye Başkanı Ak Partili Adnan Yaşar Görmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Murat Cahit Ö. Torbalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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