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Ailesinin içki içirdiği çocuk, devlet korumasına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 12:26 | Son Güncelleme

 AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aydın'da ailesinin içki içirip fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı 3 yaşındaki erkek çocuğunu devlet korumasına aldı.

Ailesinin içki içirdiği çocuk, devlet korumasına alındı

AYDIN, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aydın'da ailesinin içki içirip fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı 3 yaşındaki erkek çocuğunu devlet korumasına aldı. Ayrıca baba ile ilgili adli süreç başlatıldı.
Aydın'da yaşayan Ali K. ve Hatice K. çiftinin 3 yaşındaki oğlunun bira şişeleri ile çekilip, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları tepki çekti. Çift, fotoğrafların altına da 'Oğlumuzla içelim dedik' yazdı. Bu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gerekenin yapılması için çağrıda bulundu. Tepkiler üzerine paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü, soruşturma başlattı. Çocuk devlet korumasına alınırken; konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:
"Bazı yayın organları ile sosyal medya üzerinde gündem olan '3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler' başlıklı haber ve habere konu paylaşımlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Geleceğimiz olan çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumak, sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve geleceğe güvenle hazırlanmalarını sağlamak, hepimizin önceliği ve ortak hedefidir. Sosyal medyada yer alan ve izahı mümkün olmayan paylaşımın ardından, Bakanlığımız ekipleri derhal harekete geçmiş ve emniyet güçlerimiz ile yapılan ortak çalışma neticesinde ailenin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek aileye ulaşılmıştır. Bakanlığımız uzman personeli tarafından ailenin evinde gerçekleştirilen incelemenin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuğumuza her türlü destek sağlanmaktadır. Baba ile ilgili olarak gerekli adli süreç işletilmektedir. Ayrıca, aile ile ilgili de Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan sosyal inceleme neticesine göre gerek duyulan sosyal çalışma yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
AYDIN'DA BENZER OLAY DAHA YAŞANMIŞTI
Aydın'da geçen 14 Haziran'da inşaat işçisi A.B. de 3 yaşlarındaki çocuğuna sigara ve içki içirirken çektiği fotoğrafları 'Ağaç yaşken eğilir, canım pandam' ve 'şerefe' notlarıyla Facebook sayfasından paylaşmıştı. Tepkiler yükselince A.B. fotoğrafı kaldırırken, Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri A.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

FOTOĞRAFLI

Ailesinin içki içirdiği çocuk, devlet korumasına alındıAilesinin içki içirdiği çocuk, devlet korumasına alındıAilesinin içki içirdiği çocuk, devlet korumasına alındı

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