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Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Elif, Sakarya'da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 15:34 | Son Güncelleme

BURSA'da 1 hafta önce iş aramak için evden çıkan, geri dönmeyince ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 22 yaşındaki Elif Özdemirkan, Sakarya'da bulundu.

Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Elif, Sakarya'da bulundu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 1 hafta önce iş aramak için evden çıkan, geri dönmeyince ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 22 yaşındaki Elif Özdemirkan, Sakarya'da bulundu. Aile kızlarını alarak Bursa'ya döndü.
Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Elif Özdemirkan, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde ailesiyle oturduğu evden, geçen hafta perşembe günü iş başvurularında bulunmak için çıktı. Aile, geri dönmeyen kızlarına ulaşamayınca polis karakoluna giderek kayıp başvurusu yaptı. Özdemirkan, kaybolduğuna ilişkin basında çıkan haberlerin ardından dün Sakarya'da polise başvurdu. Polisin haber vermesi üzerine Bursa'dan Sakarya'ya giden Fatma ve Ertuğrul Özdemirkan çifti, kızlarını alarak Bursa'ya döndü.
DHA'nın telefonla ulaştığı Elif Özdemirkan, iş aramak için kendi isteğiyle evden çıktığını, kaybolma veya kaçırılma olayının olmadığını söyledi. Sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade eden Özdemirkan, "Hakkımda yanlış haberler yazıldı. Ben kendi isteğimle iş bulmak için evden gittim. Sonra Sakarya'da polise de kendim başvurdum. Onlar da aileme haber verdi ve geri döndüm" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Elif, Sakarya'da bulundu

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