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AIMA'da keman ve viyola masterclass eğitimleri başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 21 yıldan bu yana klasik müzik alanında sanatçılar kazandırmasıyla tanınan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), bu yılın ikinci eğitim kursu; keman ve viyola masterclasslarına başladı.

AIMA'da keman ve viyola masterclass eğitimleri başladı

Tuncel YILMAZ/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 21 yıldan bu yana klasik müzik alanında sanatçılar kazandırmasıyla tanınan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), bu yılın ikinci eğitim kursu; keman ve viyola masterclasslarına başladı.
Keman ve viyola eğitimlerine bu yıl ülke genelindeki konservatuvarlarda okuyan 12 keman, 2 de viyola olmak üzere 14 öğrenci katıldığı öğrenildi. İtalya’dan Marco Misciogna yanı sıra; Türkiye’den Pelin Halkacı Akın ve Fransa’dan Nicolas Dautricourt tarafından verilen Keman ve Viyola Masterclassının ardından eğitim gören 14 öğrenci, 20 Temmuz’da ilçe merkezinde bulunan Palabahçe Meydanı’nda bulunan 'Şeytan' lakaplı Suat Kaçak’a ait nostaljik mekan Şeytan'ın Kahvesi'nde saat 18.30’da klasik müzikseverler için bir masterclass konseri vereceği belirtildi. Masterclass çalışmalarının ardından da 24 Temmuz’da saat 20.00’de Cunda Adası'ndaki Ayvalık Belediyesi’ne ait Alibey Kültür Merkezi’nde de konser verecekleri öğrenildi.
GENÇ YETENEKLERE EĞİTİM VERİYORLAR
Ayvalık Uluslar arası Müzik Akademisi Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali, 21 yıldan bu yana her yıl açtıkları masterclasslara ilginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Bu yıl ilk kez Ayvalık Belediyesi öncülüğünde, ilçedeki kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik yürütülen ‘Zeytin Çekirdekleri’ adını taşıyan projede yer alan çocuklardan Deniz Askun’un da masterclass çalışmalarına katıldığını kaydeden Prof. Dr. Ali, "AIMA olarak yetenekli gençlerimize de akademik eğitim vermek bizlerin ayrıca övünç kaynadığı oldu. Deniz Askun’un dışında bu yıl destekçilerimizin katkılarıyla da 6 öğrenciye burslu eğitim verdik. Bu yönde bizlere destek veren AIMA dostlarına da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
14 kursiyer öğrencinin, kendi alanlarında eğitim gördükleri konservatuvarların en başarılılarından olduğunu belirten Prof. Dr. Ali, "Sadece ülkemizde değil, dünya çapında usta müzisyen yetiştirdiğimiz AIMA binamızda bu yıl gerçekleştirdiğimiz keman ve viyola eğitimlerinin ardından 24 Temmuz’da 14 öğrenci ve eğitmenleri tarafından verilecek Keman ve Viyola Masterclass Konserine tüm klasik müzikseverleri bekliyoruz" diye konuştu.
AIMA Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali, 1976-1992 yıllarından seçtiği özgün baskılarını da akademiye bağışladığını belirterek, "Sanatseverlerimizin bu sergiyi görmelerini arzuluyoruz. Belki bu eserlerden birini satın alarak sahip olmak isteyebilecekler ve böylelikle de ödenecek her liranın nasıl sihirli notalara dönüşeceğini de görebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

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AIMA'da keman ve viyola masterclass eğitimleri başladıAIMA'da keman ve viyola masterclass eğitimleri başladıAIMA'da keman ve viyola masterclass eğitimleri başladıAIMA'da keman ve viyola masterclass eğitimleri başladı

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