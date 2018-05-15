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AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kulaber'in aracı kurşunlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 20:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'in aracı kurşunlandı.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kulaber'in aracı kurşunlandı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'in aracı kurşunlandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Terminal Köprüsü civarında seyir halinde olan AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'in aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Kulaber, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından olay yerine tespit için götürülen Kulaber, herhangi bir düşmanının olmadığını söyledi. Olayın kasıtlı mı yoksa kaza kurşunu olup olmadığı polis tarafından araştırılıyor.

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AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kulaber'in aracı kurşunlandıAK Parti Belediye Meclis Üyesi Kulaber'in aracı kurşunlandı

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