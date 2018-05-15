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AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları kazada öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

ATAŞ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Malatya'nın Darende ilçesinde bugün otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl ile birlikte hayatını kaybeden Emrullah Ataş için Elazığ'da ceneze töreni düzenlendi.

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları kazada öldü (3)

ATAŞ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Malatya'nın Darende ilçesinde bugün otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl ile birlikte hayatını kaybeden Emrullah Ataş için Elazığ'da ceneze töreni düzenlendi.
Merkez Mehmet Kutlu Bingöl Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ak Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ak Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, partililer, Ataş'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ataş ile aynı kazada yaşamını yitiren Siraç Bingöl'ün cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildiği belirtildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları kazada öldü (3)AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları kazada öldü (3)AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları kazada öldü (3)

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