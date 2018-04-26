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AK Parti eski il başkanı FETÖ’den beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 Ağustos 2016’da gözaltına alındıktan 17 gün sonra tutuklanan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan AK Parti Kayseri eski İl Başkanı Ömer Dengiz beraat etti.Kayseri 2.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 Ağustos 2016’da gözaltına alındıktan 17 gün sonra tutuklanan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan AK Parti Kayseri eski İl Başkanı Ömer Dengiz beraat etti.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Ömer Dengiz ve avukatı Mehmet Soytürk hazır bulundu.
Eli kanlı alçak örgütle isminin anılmasının çok zoruna gittiğini söyleyen Ömer Dengiz mahkemede savunmasında “Ben partiye gelir gelmez onların gazetelerini içeri sokmadım. AK Partiliyim bunu haykıra haykıra söylüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hediye ettiği kalemi o günden beri cebimden düşürmedim. 17/25 sonrası cumhurbaşkanımızın yalnız bırakıldığı dönemde herkes rozet çıkarırken, ben rozetimi gururla taşıdım. Ben her zaman onlara rest çektim” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Savcısı Dengiz hakkında beraat kararı talep ederken, Dengiz’in avukatı Mehmet Soytürk, 17/25 Aralık’tan 4 gün sonra 29 Aralık 2013’te Ömer Dengiz’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını söylediği açıklamalarının ses kaydını duruşma salonunda dinletti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ömer Dengiz’in beraatına karar verdi.
Karar sonrası duygularına hakim olamayan Dengiz, Adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada “En başta Türk adaletine, hukuk sistemimize her zaman inandım, güvendim. Başından beri şahsımda ilginç bir davaydı. Ben bunu her zaman söyledim. Gelişen olaylar, deliller beni haklı çıkararak beraat ettim. Allah razı olsun. Şuan o kadar çok mutlu, heyecanlıyım ki buradan Kayserili hemşerilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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