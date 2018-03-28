HABER

AK Parti ilçe binasında yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 00:33 | Son Güncelleme

Konya’da AK Parti Meram İlçe Başkanlığı binasında Danışma Meclisi toplantısı sırasında çıkan küçük çaptaki yangın paniğe sebep olurken, kısa sürede söndürüldü.Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Midilli Sokaktaki AK Parti Meram İlçe Başkanlığı binasında çıktı.

AK Parti ilçe binasında yangın paniği

Konya’da AK Parti Meram İlçe Başkanlığı binasında Danışma Meclisi toplantısı sırasında çıkan küçük çaptaki yangın paniğe sebep olurken, kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Midilli Sokaktaki AK Parti Meram İlçe Başkanlığı binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, aralarında Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ile AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular’ın da bulunduğu partililerin katılımıyla gerçekleştirilen Danışma Meclisi toplantısındaki dumanı fark eden partililer, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
İlçe teşkilatına gelen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü, binada hasar oluştuğunu söyledi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, İlçe Danışma Meclisi toplantısı devam ederken dumanı fark edince partililerle birlikte binayı tahliye ettiklerini ve itfaiyenin hızla yangına müdahale ettiğini ve kimseye zarar gelmediğini belirtti.

AK Parti ilçe binasında yangın paniği

AK Parti ilçe binasında yangın paniği

AK Parti ilçe binasında yangın paniği

AK Parti ilçe binasında yangın paniği

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek

Karadağ 2-2 Türkiye (Maç özeti)

Karadağ 2-2 Türkiye (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.