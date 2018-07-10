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AK Parti Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

MERSİN'de, AK Parti Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı ve Mali- İdari İşler Başkanı iş insanı Ömer Saygılı (45), evinde tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

AK Parti Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı intihar etti

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, AK Parti Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı ve Mali- İdari İşler Başkanı iş insanı Ömer Saygılı (45), evinde tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki iş yerinden ayrılıp, evine gelen Ömer Saygılı'dan uzun süre haber alınamadı. Saygılı, bir süre sonra eve gelen eşi tarafından boynundan tavana iple asılı halde bulundu. Şok yaşayan Saygılı'nın eşi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Saygılı'nın cansız bedeni, Mersin Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ömer Saygılı'nın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Mut ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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AK Parti Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı intihar etti

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