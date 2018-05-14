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Ak Parti milletvekili aday adayı yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da bir hafta önce 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Ak Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ak Parti milletvekili aday adayı yaşama tutunamadı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da bir hafta önce 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Ak Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
7 Mayıs'ta Necmettin Cevheri Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Beşir Y.'nin kullandığı 34 AN 2237 plakalı otomobil ile Ak Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz'ın yönetimindeki 63 B 7127 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan iki aracın sürücüleri hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım serviste tedaviye alınan yaralılardan Hülya Kaymaz, bugün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Ak Parti milletvekili aday adayı yaşama tutunamadıAk Parti milletvekili aday adayı yaşama tutunamadı

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