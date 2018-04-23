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AK Parti milletvekili adına para topladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Bursa’da AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un adını kullanarak vatandaştan para toplayan engelli derneği üyesi 2 kişi ile dernek başkanı gözaltına alındı.

AK Parti milletvekili adına para topladılar

Bursa’da AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un adını kullanarak vatandaştan para toplayan engelli derneği üyesi 2 kişi ile dernek başkanı gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Milletvekili Bennur Karaburun’un danışmanı Oğuzhan Yılmaz, vekilin ismini kullanarak vatandaştan para toplayan şahıslar olduğu ihbarı üzerine durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi’nde biri 18 yaşından küçük 2 kişinin Umuteli Engelliler Derneği adı altında Karaburun ismiyle para topladığını tespit etti. Ü.Ö. (31) ve B.B. (17) isimli şahıslar ile dernek başkanı V.K’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile salıverildi.

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