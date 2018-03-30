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Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın bilgisine başvurulacak

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "FETÖ borsası kuruldu, 'itirafçı' adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddialarıyla ilgili savcılık kararı ile bilgisine başvurulacak.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "FETÖ borsası kuruldu, 'itirafçı' adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddialarıyla ilgili savcılık kararı ile bilgisine başvurulacak.
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın, katıldığı bir televizyon kanalında söylediği, “FETÖ borsası kuruldu, 'itirafçı' adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” ifadeleri tartışma yaratmıştı. Bu sözleri ihbar kabul eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmayı başlatan savcılık, bugün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndererek, Şamil Tayyar'ın bilgisine başvurulmasını istedi.
Tayyar, hafta içinde Ankara Adliyesi'ne çağrılarak, bilgisine başvurulacak.

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