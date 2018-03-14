Ak Parti Muratlı İlçe Başkanı Emrah Tunca, kazada yaralandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi AK Parti İlçe Başkanı Emrah Tunca, kullandığı otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Çorlu ilçesinin Yenice mevkiinde meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 59 ZH 988 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Ak Parti Muratlı İlçe Başkanı avukat Emrah Tunca'nın kullandığı 34 NG 3332 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Emrah Tunca, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tunca ve yanında bulunan S.G., ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı,
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Emrah Tunca’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Başkanımız, bir kamyonun sıkıştırması sonucu trafik kazası yapmıştır. Kendisinin tedavisi sürüyor. Sağlık durumu gayet iyi. Sol ayağında ufak bir yaralanma var. Bunun dışında herhangi bir sıkıntısı yok, inşallah akşama doğru kendisi taburcu edilecek" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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