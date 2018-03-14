AK Partili başkan ölümden döndü

AK Parti Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Başkanı Avukat Emrah Tunca, trafik kazası geçirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tekirdağ-Çorlu yolu Yenice Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ istikametine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 59 ZH 988 plakalı kamyon, freninin kilitlenmesi sonucu aniden durdu. Duran araca AK Parti Muratlı ilçe Başkanı Avukat Emrah Tunca yönetimindeki 34 NG 3332 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada, Tunca ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tunca’nın tedavisi hastanede devam ediyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı
Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum