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AK Parti’li başkanın adını kullanan dolandırıcı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Niğde’de AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin’in adını kullanarak iş vaadinde bulunan dolandırıcı, polis operasyonuyla yakalandı.Niğde’de 64 yaşındaki İ.Y.

Niğde’de AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin’in adını kullanarak iş vaadinde bulunan dolandırıcı, polis operasyonuyla yakalandı.
Niğde’de 64 yaşındaki İ.Y. eşine otobüste yer veren işsiz Özel Güvenlik Görevlisi Muhammed Benli’den iş bulma vaadiyle bin 500 TL istedi. İşsiz genç ilk önce dolandırıcıya 150 TL verdi. İ.Y.’nin ikinci kez bin TL daha istemesi üzerine şüphelenen genç, durumu hemen AK Partili yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İl Başkanı Mahmut Peşin Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan aramada KOM ekipleri tarafından suçüstü yakalanan İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş Alımları AK Parti’den geçmiyor
Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlara uyarıda bulunan AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, mağdur Muhammed Benli’ye plaket verdi. Peşin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“AK Parti adını kullanan hiç kimseye itibar etmesinler. Para talep edilen bir konu varsa, dolandırma yöntemi olduğunu anlasınlar ve Emniyet birimlerimizle ya da bizimle iletişime geçsinler. Muhammed kardeşimizi cesareti dolayısıyla tebrik ediyorum. Hem partimizin zedelenmesinin önüne geçti, hem dolandırılmaktan kurtuldu. Şayet bu cesareti göstermeseydi, belki de İsmail Yüce isimli şahıs daha kimleri bu yalan dolu vaatle dolandıracaktı."

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