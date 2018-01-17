AK Partili Belediye Meclis üyesi tüfekle intihar etti 

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan İlçe Belediye Meclisinin Ak Partili üyesi Mali Müşavir Mahmut Y., evde tüfekle intihar etti.

Geyve İlçesi Maksudiye Mahallesi'nde kayınpederi M.S.'ye ait eve giden evli ve 1 çocuk babası Mahmut Y., burada tek başınayken tüfekle kendisine ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Y.'nin hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mahmut Y.'nin cenazesi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Kampüsü otopsi merkezine kaldırıldı.

Mahmut Y. bir dönem de HAS Parti'nin Adapazarı İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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