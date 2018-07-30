AK Parti'li Dinç'in korumasının kamyoneti kundaklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in koruması Seyyar Yalçın'ın kamyoneti, kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kundaklamaya ilişkin AK Parti'li Dinç, "Olayı gerçekleştirenler, PKK'lılar da yandaşları da olabilir. Başka bir şey de olabilir; ama büyük ihtimalle PKK yandaşlarıdır" dedi.

Hakkari'den 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde AK Parti vekili olan Husret Dinç'e, kente geldiği zaman korumalık yapan Seyyar Yalçın'ın kamyoneti, Şemdinli'de kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Yalçın'ın Derecek beldesinin Samanlı köyündeki evinin önünde park halindeki kamyonetinin dün gece saatlerinde kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin üzerindeki battaniyeyle yaklaştığı aracın altına ot bırakıp, ateşe vererek, kaçtığı görülüyor.

Jandarma ekipleri, kundaklamaya ilişkin çalışma başlatırken, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de açıklama yaptı. Dinç, "Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde biri, üzerine battaniye gibi bir şey örterek, aracın yanına geliyor. Sonra aracın altına ot bırakıp, aracı ateşe vererek, koşarak, kaçıyor. PKK'lılar da yandaşları da olabilir. Başka bir şey de olabilir; ama büyük ihtimalle PKK yandaşlarıdır. Bu bölgede onlar çok zayıfladı, başka bir şey beceremiyorlar. Bu tür yollara başvuruyorlar. Bu olayı kınıyoruz" diye konuştu.