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AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 11:58 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bilecik'e bağlı Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, dün gece 4 kişi tarafından önü kesilerek zorla arabaya bindirilmeye çalışıldı. Polisler sayesinde 4 kişinin elinden kurtulan belediye başkanı ölümle tehdit edildi.

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

Bilecik'e bağlı Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, dün gece 4 kişi tarafından önü kesilerek zorla arabaya bindirilmeye çalışıldı. Polisler sayesinde 4 kişinin elinden kurtulan belediye başkanı ölümle tehdit edildi.

İHA'nın haberine göre Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, dün gece AK Parti Genişletilmiş İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısına katıldıktan sonra yürüyerek tek başına evine dönerken 77 plakalı bir otomobil tarafından takip edilmeye başlandı. Evine 20 metre kala bir anda Başkan Şahin'in önünü madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.G.E, Ö.T, O.K. ve Z.M. isimli şahıslar kesti. Kendisini zorla arabaya bindirmeye çalışan 4 kişiye direnen Başkan Şahin, emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle kurtuldu.

"BİR ANDA ÖNÜMÜ KESTİLER"

Olay anını anlatan Şahin, "Toplantı sonrası AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir'i yolcu ettikten sonra tek başına evime dönerken daha önce şahsımı tehdit ederek yeni hal binasının kantar işletmesinin kendilerine verilmesini talep eden ve kendilerine mafya görüntüsü veren madde bağımlısı 4 kişinin beni takip ettiğini fark ettim. Evime 20 metre mesafe kala ise bir anda 4 kişinin önümü kesmesi ve zorla arabaya bindirmeye kalkmasına direndim. Bu arada bıçakla beni öldürecekleri tehdidinde bulunmaya başladılar. Ben de 'silah var sizi vururum sizi' diyerek belime sarılmamla birlikte karanlıktan yararlanarak saldırganları etkisiz hale getirdim. Kımıldayanı vururum diyerek herkesin duyacağı şekilde bağırma başladım. Panikleyen saldırganları geri çekildi. Bu arada şoförümü aradım. Onun da hızla emniyete haber vermesi istedim. Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek saldırganları etkisiz hale getirdi. Bunlar kendilerine mafya süsü vermiş madde bağımlısı 4 kişi. İlçemiz de ikamet ediyorlar" dedi.

Öte yandan Başkan Şahin saldırganlardan şikayetçi oldu. 4 şüphelinin bugün adliyeye çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı tehdit Bilecik münür şahin

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
alkol günah değil ki, sosyal aktivite, bunu diyen malum partinin vekilini hatırlayan?
@smdemir43 din allahın emri fakat dinciler tecavüzcü ve hırsızlık yapıyor. bunu bana bi açıkla önce.
@waltran_09 şehitlikte şarap içme gezileri düzenleyenlere sorman gerek onu. küfür onların uzmanlık alanı.
@smdemir43 günaydın şehitlikte şarap içenlerin AKP üyesi oldukları ortaya çıktı sen hala oradamısın mal
kesin alacak verecek meselesidir. bunların davaları için saldiriya ugradiklari nerde görülmüş
iyi yapmışlarr...
off off offf akp liyi kevgire çevirmişlerr....
güzel benzetmişler akp li yi....
tabi siz bu belediye başkanını tanımayınca rahat rahat sallıyorsunuz. Adam göreve geldiği günden beri Osmaneli ilçesinin çehresini değiştirdi. Temiz güvenilir ve çalılkan bir başkan. sırf partisi yüzünden suçlanması önyargı saçmalığından ibaret
İnsan önce insan olmalı. Uyuşturucuya sahip çıkan adilerin yorumları nasıl da iğrenç bir kafa yapısına sahip olduklarını gösteriyor. AK Partili olunca hep hakaret hep iftira...Yahu siz ne tıynetsiz bir insan (pardon, necis yaratıklarsınız) güruhusunuz.Aynı şekilde gece vakti sizinde önünüze uyuşturucu müptelası hayvanlar çıkabilir.Çıkmıyor mu? Siz nemenem yaratıklarsınız? Aslında hırsız ve çapulcu, hain sizlersiniz.Hep mutsuz ve hazımsızsınız.Hep öyle de kalın.Adi herifler...
@serdogan_07 karısın 18 yerinden bıçaklayan bir şahıs hakim karşısına çıkar ve sonuç öldürücü yerlerine vurmadıgı için tutuksuz yargılanır bu gibi olaylarıda biliyoruz kardeş ignenin ucunu kendinize battıgı zaman tepki gösterirsin ama hakaret etmemelisin ona buna hakaret etmekle halledilmez bu işler 15 yıldır iktidar olan bir parti kendi belediye başkanını koruyomuyorsa vay senin benim halime diyecem ama halimiz ortada zaten
@serdogan_07 Kes be. Madde bağımlısı yol keser, parasını telefonunu çalıp kaçar. Arabaya bindirip alıkoymaya kaçırmaya çalışmaz. Aralarında önceden akçeli bir anlaşmazlık var belli ki.
emmioğullarının o kantar işi önüne gelene verilmez !!
eyvah şimdı madde bağimliları yandı vatandaşa oldumu önlem laflarda kalır eeeyyyy büyükler karar alırken kararlı olunda ülkemın insanı rahat etsın yapanın yaptığı yanında kar kaldığı muddetçeçok daha olur butur vakalar
Başkan bu dört kişinin madde bağımlısı olduğunu nerden biliyor? Önceden beraber cigara mı tüttürmüşler, koko mu çekmişler?
Halkın can ve mal güvenliği yok artık akp liler sizde görün. Bir ülkede vergiler haraca dönüşmüşse halkın can ve mal güvenliği kalmamışsa bu devletin yaşaması uzun sürmez. Akp nin tek şansı vefakar anadolu insanıdır yoksa başka hiçbir ülke insanı buna dayanmaz isyan eder. Ama vefa ve sabrında bir sınırı var.
AKP li mi,önemli değil,zaten lüzümsuz canlılar .gömün gitsin.
AKP Lİ ESKİ ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ALNI SECDEYE 5 VAKİT DEĞEN NAMAZINDA NİYAZINDA DİNİ BÜSBÜTÜN NECMİ KADIOĞLU ABİMİZİ İBADET EDERKEN SEYRETMEK İSTEYEN AKP Lİ OLAN-OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZI TWİTTERE DAVET DİYORUZ......
@ileridemokrasim ne o namazlarıda vıdıoyamı almaya başladınız ulan bu ülkede herkes namaz kılıyo şaşkın
Hazret-i Ömer –radiyallahu anh- da şöyle der: “Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız; – Konuştuğunda doğru söylüyor mu, – Kendisine bir şey emânet edildiği zaman emânete riâyet ediyor mu, – Dünya ile meşgul olurken helâl-haram gözetiyor mu, ona bakınız.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VI, 288; Şuab, IV, 230, 326)
Bu konuda öncelikle Sn Bahçeli'nin açıklamasını 4 gözle bekliyoruz. Olay yerine gidip bu alçakça olaya şiddetli bir kınama yapacağına inanıyorum.
alacak vercek meselesidir. bunların davaları için saldiya ugradikları nerde görülmüş.
şu yorumlarınız ne kadar saçma can bu adam tabiki kendini koruyacak kimi güzel benzetmişler kimi kevgire çevirmişler habere bak yorumlara bak alakasız salak salak yorumlar yapma düşüncelerini kendine sakla
bunları toplatıp ağaçlandırma yapmak gerkır
Ne işe yarıyor bu adam da haberini yapıyorsunuz.
Herün Akp li birine saldırı oluyor güya ama hiç birşey olmuyor nedense aynı 15 temmuzda birinin bile burnu kanamaması gibi
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