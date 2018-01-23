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Akademi Ödülleri adayları açıklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

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Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Bu sene 90'ıncısı düzenlenecek Akademi Ödülleri adayları açıklandı. Buna göre;

En iyi film adayları

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En iyi kadın oyuncu

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Phantom Thread

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All the Money in the World

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En iyi yönetmen

Dunkirk, Christopher Nolan

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

Phantom Thread, Paul Thomas Anderson

The Shape of Water, Guillermo del Toro

Yabancı dilde en iyi film

A Fantastic Woman (Chile)

The Insult (Lebanon)

Loveless (Russia)

On Body and Soul (Hungary)

The Square (Sweden)

En iyi uzun metraj animasyon

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

En iyi animasyon kısa film

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

Uyarlama senaryo

Call Me by Your Name, James Ivory

The Disaster Artist, Scott Neustadter & Michael H. Weber

Logan, Scott Frank & James Mangold and Michael Green

Molly's Game, Aaron Sorkin

Mudbound, Virgil Williams and Dee Rees

Orijinal senaryo

The Big Sick, Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

The Shape of Water, Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Martin McDonagh

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