Akademi Ödülleri adayları açıklandı (3)

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve bu yıl 90'ıncısı düzenlenecek Akademi Ödülleri adayları açıklandı. Komedyen Jimmy Kimmel tarafından sunulacak olan Akademi Ödülleri töreni, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda, 4 Mart'ta düzenlenecek. Etkinlik dünya genelinde canlı yayınla izlenebilecek.

Akademi'den yapılan açıklamaya göre;

En iyi film adayları;

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En iyi kadın oyuncu adayları;

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

En İyi Erkek Oyuncu adayları;

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları;

Mary J. Blige, Mudbound