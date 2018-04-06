Akademisyen cinayet zanlısı hakkında yeni iddia

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar’ın eski görev yeri olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde mesai saatlerine uyması sebebiyle soruşturma geçirdiği, ayrıca kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan da kaydı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, zanlı Bayar’ın 2011 yılında Tokat’ta bulunan Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yaptığı ve 2012 yılında ESOGÜ’ye tayin olduğu öğrenildi. Cinayet Zanlısı Bayar’ın geçmişteki görev yeri olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde iş arkadaşlarıyla anlaşamadığı, sinirli ve agrasif tavırlar sergileyen bir kişi olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Bayar’ın “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarından da emniyette kaydı olduğu öğrenildi.
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