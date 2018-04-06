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Akademisyen cinayetinde şok detay

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 00:57 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 4 kişiyi öldüren şahsın iki şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan katil zanlısı Volkan B.’nin işlediği cinayette kullandığı silahıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.Ayrıca, zanlı Volkan B.’nin, 3 yıl ayrı yaşadığı ve geçen yıl boşandıkları Saadet Aylin B.’nin nüfus cüzdanını değiştirmediği de belirtildi.Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde gözaltında bulunan Volkan B.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 4 kişiyi öldüren şahsın iki şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan katil zanlısı Volkan B.’nin işlediği cinayette kullandığı silahıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.
Ayrıca, zanlı Volkan B.’nin, 3 yıl ayrı yaşadığı ve geçen yıl boşandıkları Saadet Aylin B.’nin nüfus cüzdanını değiştirmediği de belirtildi.
Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde gözaltında bulunan Volkan B. ile eski eşi Saadet Aylin B.’nin sorguları devam ediyor.

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