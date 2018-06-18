HABER

Akaryakıt çalışanlarını kelepçeleyip, 350 bin lirayı alarak kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, üzerinde polis üniforması olduğu öne sürülen kişi, 1'i kadın 2 akaryakıt çalışanının bulunduğu otomobile binip, silah zoruyla köy yoluna götürdüğü bu 3 kişiyi kelepçeledi.

Akaryakıt çalışanlarını kelepçeleyip, 350 bin lirayı alarak kaçtı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, üzerinde polis üniforması olduğu öne sürülen kişi, 1'i kadın 2 akaryakıt çalışanının bulunduğu otomobile binip, silah zoruyla köy yoluna götürdüğü bu 3 kişiyi kelepçeledi. Çalışanlardan birinin yanındaki 350 bin lirayı alan kimliği belirlenemeyen kişi, arkadan gelen bir araca binerek kaçtı.
Olay, öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral, 350 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindi. Araç hareket ettirilirken, iddiaya göre, polis üniformalı bir kişi gelip, 'Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 350 bin lirayı alıp, arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen otomobile binerek kaçtı. Kimliği belirsiz kişi, aracın plakasının görünmemesi için de 26 KA 007 plakalı otomobilin aynalarını kırdı.
Koltuktan kollarını kurtarıp, otomobilden inen Mehmet Cem Sabancı ve Betül Töral, yoldan geçen belediye aracını durdurup, içindeki görevliden yardım istedi. Belediye görevlisi de durumu, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri, 350 bin lirayı alıp, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
'POLİS KIYAFETİ GİYDİĞİ İÇİN ÇALIŞANLARIMIZ TEPKİ GÖSTERMİYOR'
Akaryakıt istasyonu sahibi Mustafa Ilgaz, olaya ilişkin "İstasyondan bankaya para gidiyor. Yaklaşık 350 bin liraya yakın para. Biri muhasebecimiz, diğeri de şoför. Arabaya o anda bir polis geliyor, 'Beni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kapısına kadar bırakır mısın?' diyor. Polis kıyafeti giymiş şüpheli ile birlikte arabaya biniyorlar. Polis kıyafeti giydiği için çalışanlarımız bir tepki göstermiyor. Üniversitenin kapısına geldiğinde şüpheli silah çekiyor. Olay yerine kadar getiriyor. Burada 2 çalışanımızın ellerini kelepçeleyip, 350 bin liraya yakın parayı alıp, kaçıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Akaryakıt çalışanlarını kelepçeleyip, 350 bin lirayı alarak kaçtıAkaryakıt çalışanlarını kelepçeleyip, 350 bin lirayı alarak kaçtıAkaryakıt çalışanlarını kelepçeleyip, 350 bin lirayı alarak kaçtıAkaryakıt çalışanlarını kelepçeleyip, 350 bin lirayı alarak kaçtı

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
Haliç Metro Köprüsü'nden atladıHaliç Metro Köprüsü'nden atladı
Hastanede doktor ve güvenlikçiye saldıran 2 kişiye tekrar gözaltı/ Ek fotoğrafHastanede doktor ve güvenlikçiye saldıran 2 kişiye tekrar gözaltı/ Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.