Akaryakıt hırsızına suçüstü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki motosikletten benzin çalan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde park halindeki motosikletin deposundan bidonla benzin çalmaya çalışan C.T. devriye görevi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen C.T. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.