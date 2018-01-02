Akaryakıt istasyonu soyan gaspçı yakalandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen gaspçı bıçakla çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları zorla aldı. Polis, güvenlik kamerası görün9tülerinden kimliğini belirlediği gaspçıyı 3 gün içerisinde yakaladı.
Olay, Acarlar Mahallesi girişindeki akaryakıt istasyonunda geçen Cuma günü saat 18.00'da meydana geldi. Motosikletli B.K. elindeki bıçakla akaryakıt istasyonuna geldi. Bıçakla K.A. isimli çalışanı tehdit eden B.K. kasadaki paraları vermesini istedi. Kasada para olmadığını gören B.K. olay yerinden kaçtı. İkinci akaryakıt istasyonuna yönelen B.K. bu kez de burada çalışan Y.D.'yi bıçakla tehdit ederek kasadaki 535 TL'yi alarak kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
3 GÜNDE YAKALANDI
Aydın Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucunda kimliği saptanan B.K., geçen Pazartesi günü Acarlar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Yakalanan gaspçı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf edince sevk edildiği adliyede tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!
Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil
Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!
Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!
Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti
Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!
İran karışınca Van tedirgin oldu!
Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı
Meral Akşener'in gençlik fotoğrafı
Bakalım gerçek hayatta da etkileyici bulacak mısınız?
Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum