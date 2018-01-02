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Akaryakıt istasyonu soyan gaspçı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 23:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen gaspçı bıçakla çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları zorla aldı. Polis, güvenlik kamerası görün9tülerinden kimliğini belirlediği gaspçıyı 3 gün içerisinde yakaladı.Olay, Acarlar Mahallesi girişindeki akaryakıt istasyonunda geçen Cuma günü saat 18.00'da meydana geldi. Motosikletli B.K. elindeki bıçakla akaryakıt istasyonuna geldi. Bıçakla K.A. isimli çalışanı tehdit eden B.K. kasadaki paraları vermesini istedi. Kasada para olmadığını gören B.K. olay yerinden kaçtı. İkinci akaryakıt istasyonuna yönelen B.K. bu kez de burada çalışan Y.D.'yi bıçakla tehdit ederek kasadaki 535 TL'yi alarak kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.3 GÜNDE YAKALANDIAydın Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucunda kimliği saptanan B.K., geçen Pazartesi günü Acarlar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Yakalanan gaspçı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf edince sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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