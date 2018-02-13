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Akaryakıt istasyonu yanındaki lastikçi dükkanı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:15 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesi sanayi girişinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastikçi dükkanında çıkan yangında faciadan kıl payı dönüldü.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi sanayi girişinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastikçi dükkanında çıkan yangında faciadan kıl payı dönüldü. Çıkan yangında dükkan sahibi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi sanayi girişinde bulunan İbrahim B.’a ait lastikçi dükkanında iddiaya göre, sobanın yakıldığı esnada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Yanan iş yeri biranda alev topuna döndü. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yangında yaralanan dükkan sahibi İbrahim B. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri ise akaryakıt istasyonuna yaklaşık 15 metrelik mesafede çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu alevlerin akaryakıt istasyonuna sıçraması engellenerek, büyük bir facia atlatıldı. Ekiplerin daha fazla büyümeden söndürdüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenilen yaralının Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

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