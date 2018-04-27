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Akaryakıt istasyonunda işlenen cinayetin zanlısı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çok sayıda sabıkası bulunan Cüneyt Enez'i(45)i akaryakıt istasyonunda silahla 9 yerinden vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Samet G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çok sayıda sabıkası bulunan Cüneyt Enez'i(45)i akaryakıt istasyonunda silahla 9 yerinden vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Samet G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet, Çerkezköy-Kapaklı karayolu arasındaki bir akaryakıt istasyonunda dün meydana geldi. Arkadaşı olan F.K. ile birlikte aracına yakıt almak için istasyona giren Cüneyt Enez, o sırada yanlarına gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Enez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan otomobildeki katil zanlısı olduğu belirtilen emlakçı Samet G. ise Kapaklı Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Yapılan incelemede Enez'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlendi. Yanındaki arkadaşı F.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Samet G., işlemlerinin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Samet G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Samet G., güvenlik gerekçesiyle adliyeye arka kapıdan sokuldu.

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