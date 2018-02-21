Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar!

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Haluk Özçelik, pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonunun arka bahçesinden gelen sesleri duyup, el feneriyle kontrol etmek istedi. Bu sırada kapının yanına saklanan maskeli ve silahlı bir kişi, Özçelik'e saldırıp darp etti. Ardından başına silah dayadığı Özçelik'in cebindeki 2 bin 500 liraya aldı. Bu sırada boğuşma yaşandı. Şüpheli, Özçelik'e doğru ateş edip, yumrukladı. Aldığı yumruk darbeleriyle bayılan Özçelik yere düşerken, şüpheli ise kaçtı.
DHA'nın haberine göre bir süre sonra kendisine gelen Haluk Özçelik'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Haluk Özçelik, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde yapılan araştırmada, şüphelinin boğuşma sırasında düşürdüğü kol saati ve kar maskesi bulundu.
Bu arada olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, kar maskeli 25-30 yaşlarındaki soyguncunun, akaryakıt istasyonunun arka bahçesine girdiği, ardından bahçeye çıkan Haluk Özçelik'i darp ederek, paraları aldığı, ateş edip kaçtığı görüldü.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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