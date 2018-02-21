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Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 09:43 | Son Güncelleme

Bursa'da kar maskeli silahlı soyguncu, geldiği akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Haluk Özçelik'i (48) darp edip, cebindeki 2 bin 500 lira parayı alarak kaçtı. Boğuşma sırasında şüpheli kar maskesini ve kol saatini düşürürken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Haluk Özçelik, pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonunun arka bahçesinden gelen sesleri duyup, el feneriyle kontrol etmek istedi. Bu sırada kapının yanına saklanan maskeli ve silahlı bir kişi, Özçelik'e saldırıp darp etti. Ardından başına silah dayadığı Özçelik'in cebindeki 2 bin 500 liraya aldı. Bu sırada boğuşma yaşandı. Şüpheli, Özçelik'e doğru ateş edip, yumrukladı. Aldığı yumruk darbeleriyle bayılan Özçelik yere düşerken, şüpheli ise kaçtı.

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DHA'nın haberine göre bir süre sonra kendisine gelen Haluk Özçelik'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Haluk Özçelik, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde yapılan araştırmada, şüphelinin boğuşma sırasında düşürdüğü kol saati ve kar maskesi bulundu.

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Bu arada olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, kar maskeli 25-30 yaşlarındaki soyguncunun, akaryakıt istasyonunun arka bahçesine girdiği, ardından bahçeye çıkan Haluk Özçelik'i darp ederek, paraları aldığı, ateş edip kaçtığı görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa soygun

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
lanet olsun bu hırsızlara mahkemeler ne zaman caydırıcı cezalar verecek.heyyyy meclis kör müsünüz sağırmısınız.millet bıktı bu hırsızlardan.adam yirmili yaşlarda bir suçtan yakalanıyor bir bakıyorsun 30 sabıkası var arkadaş her suçtan 6 ay versen bu 15 yıl yatması lazım ama adam dışarda demek ki ceza filan yok
yeni Türkiye.
Ya Savcı ve hakimlere ne demeli? Yasayı yürüten onlar değil mi? Neden görevlerini yapmıyorlar? Bir de bunları sorulması gerek.
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