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Akaryakıt istasyonunda otomobildeki 2 kilo altını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 16:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da altın ticareti yapan Rıza Biçer'in (42) otomobilindeki 300 bin lira değerindeki 2 kilo altın, benzin almak için girdiği akaryakıt istasyonunda kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'dan Bursa'daki kuyumculara altın satmak için gelen Rıza Biçer, otomobiline benzin almak için merkez Osmangazi ilçesi Yalova karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Benzin aldıktan sonra ödeme yapmak için kasaya giden Rıza Biçer'in 34 PF 3308 plakalı otomobilinin yanına, plakası kapatılan bir başka araç yanaştı. Araçtan inen 2 kişi, Biçer'in otomobilinin arka camını kırıp, koltuğun üzerindeki içerisinde 2 kilo altın bulunan çantayı çaldı. Şüpheliler kaçarken, aracının yanına geri döndüğünde soyulduğunu fark eden Rıza Biçer polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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