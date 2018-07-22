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Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 13:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'da akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli silahlı iki kişi, kasada bulunan 7 bin 500 lira ile bir miktar sigarayı gasp etti.

Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli silahlı iki kişi, kasada bulunan 7 bin 500 lira ile bir miktar sigarayı gasp etti.
Soygun, saat 03.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan kar maskeli 2 kişi, akaryakıt istasyonu kasiyeri Mustafa Y.'den kasadaki paraları ve sigaraları vermesini söyledi. Mustafa Y.'nin cebinde bulan 7 bin 500 lira ile bir miktar sigarayı alan soyguncular, ardından kaçtı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Akaryakıt istasyonunda silahlı soygunAkaryakıt istasyonunda silahlı soygun

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