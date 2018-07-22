Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli silahlı iki kişi, kasada bulunan 7 bin 500 lira ile bir miktar sigarayı gasp etti.
Soygun, saat 03.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan kar maskeli 2 kişi, akaryakıt istasyonu kasiyeri Mustafa Y.'den kasadaki paraları ve sigaraları vermesini söyledi. Mustafa Y.'nin cebinde bulan 7 bin 500 lira ile bir miktar sigarayı alan soyguncular, ardından kaçtı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
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