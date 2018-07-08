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Akaryakıt istasyonunda sözlü taciz iddiasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 16:17 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda H.S.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda H.S. (44) isimli kadına sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ve olay sonrası polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.G. (31), mahkemece tutuklandı.
Olay, 5 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nden geçen eski Turgutlu Manisa yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. E.G., iddiaya göre, kendisi gibi akaryakıt istasyonuna müşteri olarak gelen H.S. isimli kadına, sözlü cinsel tacizde bulundu. Bunun üzerine H.S., savcılığa giderek, şikayetçi oldu. Polis, savcılığın talimatı üzerine çalışma başlatıp, E.G.'yi olaydan 6 saat sonra yakaladı. Gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cuma günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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