Akaryakıt istasyonundaki cinayetin şüphelisi adliyede

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Cüneyt Enez'i (45) akaryakıt istasyonunda silahla 9 yerinden vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Samet G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün, Çerkezköy- Kapaklı yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Arkadaşı F.K. ile birlikte aracına yakıt almak için istasyona giren Cüneyt Enez, bu sırada kendilerine yanaşan otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Enez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden otomobille kaçan emlakçı Samet G. ise Kapaklı Jandarma Komutanlığı'na gelerek, teslim oldu. Yapılan incelemede Cüneyt Enez'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlendi. F.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Samet G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Samet G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Samet G., güvenlik gerekçesiyle adliyeye arka kapıdan alındı.
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