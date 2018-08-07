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Akaryakıt istasyonunun kasasını çalanlar adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Mersin'de bir akaryakıt istasyonunun ofisinden, içinde para ile çok sayıda çek ve senet bulunan kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLANDILAR
Mersin'de bir akaryakıt istasyonunun ofisinden, içinde para ile çok sayıda çek ve senet bulunan kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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