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Akaryakıt istasyonunun lokantasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Zara ilçesindeki akaryakıt istasyonunun lokanta bölümünde yangın çıktı.

Akaryakıt istasyonunun lokantasında yangın

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Zara ilçesindeki akaryakıt istasyonunun lokanta bölümünde yangın çıktı. Çatıyı saran alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, sabah 10.00 sıralarında Zara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle istasyon içindeki lokantanın çatısında yangın çıktı. Duman ve alevleri gören tesis çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Tesis çalışanları ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, çevredekiler tarafından görüntülendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Akaryakıt istasyonunun lokantasında yangın

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