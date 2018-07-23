HABER

Akaryakıt istasyonunun lokantasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Zara ilçesindeki akaryakıt istasyonunun lokanta bölümünde yangın çıktı.

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Zara ilçesindeki akaryakıt istasyonunun lokanta bölümünde yangın çıktı. Çatıyı saran alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Olay, sabah 10.00 sıralarında Zara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle istasyon içindeki lokantanın çatısında yangın çıktı. Duman ve alevleri gören tesis çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Tesis çalışanları ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, çevredekiler tarafından görüntülendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Çalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyonÇalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyon
Zerzevan Kalesi'nde kazılara yeniden başlandıZerzevan Kalesi'nde kazılara yeniden başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.