Akaryakıt istasyonunun sahibi, çalışanını vurdu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da akaryakıt istasyonu sahibi A.Ö. (54), tartıştığı çalışanı S.K.'yı (38) tabancayla sol ayağından vurdu.
Olay, bugün merkez Hacılar Meydanı Mahallesi’nde medyana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda işyeri sahibi A.Ö. ile pompacı olarak çalışan S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Ö., yanındaki tabancayı çekip, S.K.'yı sol ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.K. ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Şüpheli A.Ö., polise direnince Özel Haret ekiplerinden yardım istendi. Gelen ekipler, A.Ö.'yü etkisiz hale getirerek gözaltına alndı.
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